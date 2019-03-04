На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиція



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Найбільшу кількість мандатів отримала право-ліберальна Партія реформ

Опозиційна Партія реформ Естонії наразі є лідером за попередніми результатами парламентських виборів – вона має майже 10% переваги над лівоцентристською провладною партією прем’єр-міністра Юрі Ратаса «Центр».

Згідно з результатами з понад 80% виборчих дільниць, оприлюдненими на офіційному сайті виборів, правоцентристська прозахідна Партія реформ здобула 30,3% голосів, проросійська партія «Центр» – 20,9%.

Націоналістична праворадикальна Естонська консервативна народна партія з 17,5% голосів посідає третє місце.

Дві партії з нині правлячої коаліції – Соціал-демократична і партія «Ісамаа» – отримали 10,2% і 11,7% голосів відповідно.

Партія «Центр» має прихильників серед етнічних росіян, які складають близько 25% населення.