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    На Південно-Українській АЕС екстрено відключили третій енергоблок

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    На Південно-Українській АЕС екстрено відключили третій енергоблок

    Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту

    4 січня на Південно-Українській атомній електростанції сталося аварійне відключення третього енергоблоку.

    Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

    Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту. Як зазначили в «Енергоатомі», система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня.

    Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

    «Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Південно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», — повідомили в «Енергоатомі»

    АЕС Енергоатом час
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