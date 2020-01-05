На Південно-Українській АЕС екстрено відключили третій енергоблок



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Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту

4 січня на Південно-Українській атомній електростанції сталося аварійне відключення третього енергоблоку.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Відключення третього енергоблоку сталося через спрацювання автоматичного захисту. Як зазначили в «Енергоатомі», система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня.

Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

«Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Південно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Південно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», — повідомили в «Енергоатомі»