На Прикарпатті оголосили штормове попередження



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Протягом доби 27 листопада по області та місту очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця

У більшості областей України протягом доби 27 листопада очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

«Протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

Крім того, управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомляє, що в області через ускладнення погодних умов оголошено штормове попередження.

«Штормове попередження. Протягом доби 27 листопада по області та місту очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - повідомляє управління ДСНС в області.

Увесь цей час на дорогах працювала снігоприбиральна техніка та додаткові піскосолерозкидачі. На дорожнє покриття вносили необхідні реагенти, щоб не допустити аварійних зупинок транспорту і заторів. Особливу увагу приділили розчищенню перевалів – Вишківського, Яблуницького, Буківського та Кривопільського.

Синоптики сьогодні обіцяють в першій половині дня на Прикарпатті туман, вдень – 0-2 морозу, вночі до -6. Приріст снігового покрову очікують до 15 см.