На Прикарпатті СБУ викрила держпосадовців, які розкрадали зерно



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На Івано-Франківщині СБУ викрила розкрадання зернових посадовцями держпідприємства Фото: СБУ

Сума збитків завданих державі через незаконні розтрати становить 15 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України в межах контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури у сфері продовольчої безпеки викрили розкрадання зернових посадовцями одного із хлібозаготівельних державних підприємств Івано-Франківщини.

Правоохоронці встановили, що згідно з документацією на підприємстві мало би зберігатися понад дві тисячі тонн зернових та більше тисячі тонн борошна, що належить ПАТ «Аграрний Фонд».

Проте в наявності у сховищах знаходилось лише тридцять п’ять з половиною тонн зерна та п’ятнадцять тонн борошна. За попередньою інформацією державні зернові та борошно були протиправно реалізовані колишнім керівництвом підприємства приватним структурам

Сума збитків завданих державі через незаконні розтрати становить п'ятнадцять мільйонів гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили в офісних приміщеннях підприємства фінансово-господарську документацію, зокрема матеріали щодо руху зерна, які підтверджують протиправну діяльність.

Також у помешканнях фігурантів справи вилучено реєстраційні документи та печатки держустанови, які нібито вважалися втраченими. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, що причетні до незаконних дій.

Заходи з викриття протиправної діяльності посадовців проводились Головним Управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та Управлінням СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури.