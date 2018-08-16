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    На Прикарпатті спіймали п'яного водія автобуса, який віз пасажирів

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    На Прикарпатті спіймали п'яного водія автобуса, який віз пасажирів

    Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення

    В Надвірній поліцейські спільно з представниками Укртрансбезпеки в області зупинили маршрутний автобус «Mercedes-Benz Sprinter«, водій якого перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

    При спілкуванні з поліцейськими 40-річний водій, житель Надвірнянського району, відмовився пройти перевірку на алкотестері та в медичному закладі, добровільно зізнавшись, що дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

    Поліцейські викрили його у Надвірній, щойно той з пасажирами виїхав по приміському маршруту сполученням «Надвірна – Камінна».

    Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення, склавши стосовно нього протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).
     
    У протоколі в графі «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» водій письмово зазначив, що керував автомобілем та відмовляється від проходження огляду в медичному закладі, оскільки із допущеним правопорушенням згідний та вину свою визнає.

    Нагадаємо, в Україні за результатами п'ятьох днів перевірок перевізників поліція виявила понад дві тисячі порушень.

    Зокрема, поліція виявила 10 водіїв, які керували автобусами у стані сп’яніння та ще 382 технічно несправних автобусів та маршруток.

    В липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди. 

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    Івано-Франківщина водій алкогольне сп'яніння поліція
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