На Прикарпатті спіймали п'яного водія автобуса, який віз пасажирів
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Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення
В Надвірній поліцейські спільно з представниками Укртрансбезпеки в області зупинили маршрутний автобус «Mercedes-Benz Sprinter«, водій якого перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
При спілкуванні з поліцейськими 40-річний водій, житель Надвірнянського району, відмовився пройти перевірку на алкотестері та в медичному закладі, добровільно зізнавшись, що дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення, склавши стосовно нього протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).
Нагадаємо, в Україні за результатами п'ятьох днів перевірок перевізників поліція виявила понад дві тисячі порушень.
Зокрема, поліція виявила 10 водіїв, які керували автобусами у стані сп’яніння та ще 382 технічно несправних автобусів та маршруток.
В липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди.