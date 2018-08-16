На Прикарпатті спіймали п'яного водія автобуса, який віз пасажирів



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Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення

В Надвірній поліцейські спільно з представниками Укртрансбезпеки в області зупинили маршрутний автобус «Mercedes-Benz Sprinter«, водій якого перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

При спілкуванні з поліцейськими 40-річний водій, житель Надвірнянського району, відмовився пройти перевірку на алкотестері та в медичному закладі, добровільно зізнавшись, що дійсно перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські викрили його у Надвірній, щойно той з пасажирами виїхав по приміському маршруту сполученням «Надвірна – Камінна».

Нетверезого шофера негайно відсторонили від керування та задокументували вказане адмінправопорушення, склавши стосовно нього протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції). У протоколі в графі «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» водій письмово зазначив, що керував автомобілем та відмовляється від проходження огляду в медичному закладі, оскільки із допущеним правопорушенням згідний та вину свою визнає.