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    На Прикарпатті таксист побив та пограбував клієнтку

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    На Прикарпатті таксист побив та пограбував клієнтку

    Полісмени оперативно розшукали автомобіль та водія

    Жінка викликала таксі для поїздки з Івано-Франківська у Коломию, але, проїжджаючи територією Тисменицького району, таксист пограбував та побив її.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

    Із заявою потерпіла звернулася до правоохоронців.

    Полісмени оперативно розшукали автомобіль та водія. Це 46-річний уродженець Тисмениччини, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне заволодіння транспортним засобом.

    Під час огляду автомобіля виявлено планшет, мобільний телефон та золотий ланцюжок потерпілої. Також правоохоронці знайшли у полі сумку з особистими речами пасажирки, викинуту зловмисником.

    Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу.

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