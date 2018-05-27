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    На Прикарпатті жінки на ім’я Марія будуть встановлювати рекорд України

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    На Прикарпатті жінки на ім’я Марія будуть встановлювати рекорд України

    Мета рекорду, зібрати найбільшу кількість жінок з однаковим іменем у одній локації

    Під час щорічної прощі 24 червня у селі Маріямпіль Галицького району хочуть встановити рекорд «Найбільша кількість жінок одного імені в одній локації».

    Про це повідомила у Фейсбуці депутат Маріямпільської сільради Леся Шевчук.

    На прощу до Матері Божої, прославленої в Маріямпільській Чудотворній Іконі, приїдуть представники Книги рекордів України. Встановлювати рекорд будуть жінки з іменем Марія.

    Шевчук зазначає, що дуже символічним буде зібрати всіх жінок з іменем Марія саме у цьому місці. Адже і саме село носить ім’я Матері Божої. 

    «Дорогі Марії! Запрошуємо Вас 24 червня до Маріямполя – містечка, що носить ім'я нашої Небесної Матері. Йдемо на рекорд України! Усе буде по-справжньому! З представниками Книги рекордів України та з офіційною фіксацією результату», – написала Шевчук.

    Зазначається, що минулого року під час щорічної прощі родин до чудотворного образу Матері Божої Маріямпільської зареєструвалися майже двісті жінок, що носять це ім'я.


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