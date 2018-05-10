На ринку в Сомалі стався вибух: 11 людей загинули

Вибух стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн

В результаті вибуху, що стався в 70 км від Могадішо (Сомалі), щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали. Про це повідомляє AFP. Як повідомляється, інцидент стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн. «Ми підтвердили загибель 11 людей, більше 10 отримали поранення і були госпіталізовані у важкому стані», - наводить



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Вибух стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн

В результаті вибуху, що стався в 70 км від Могадішо (Сомалі), щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали.

Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, інцидент стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн.

«Ми підтвердили загибель 11 людей, більше 10 отримали поранення і були госпіталізовані у важкому стані», - наводить агентство заяву представника місцевої влади Мохаммеда Абдікаріма.

За словами капітана поліції Фараха Ісмаїла, кількість жертв може зрости.

Поліція розслідує, чи був вибух спровокований закладеною бомбою або терористом-смертником.

Однак поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за подію.