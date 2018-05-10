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    На ринку в Сомалі стався вибух: 11 людей загинули

    Вибух стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн
    В результаті вибуху, що стався в 70 км від Могадішо (Сомалі), щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали. Про це повідомляє AFP. Як повідомляється, інцидент стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн. «Ми підтвердили загибель 11 людей, більше 10 отримали поранення і були госпіталізовані у важкому стані», - наводить
    • Сьогодні, 04:00
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    Вибух стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн

    В результаті вибуху, що стався в 70 км від Могадішо (Сомалі), щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали.

    Про це повідомляє AFP.

    Як повідомляється, інцидент стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн.

    «Ми підтвердили загибель 11 людей, більше 10 отримали поранення і були госпіталізовані у важкому стані», - наводить агентство заяву представника місцевої влади Мохаммеда Абдікаріма.

    За словами капітана поліції Фараха Ісмаїла, кількість жертв може зрости.

    Поліція розслідує, чи був вибух спровокований закладеною бомбою або терористом-смертником. 

    Однак поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за подію.

    вибух Сомалі
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