На ринку в Сомалі стався вибух: 11 людей загинули
- Сьогодні, 04:00
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Вибух стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн
В результаті вибуху, що стався в 70 км від Могадішо (Сомалі), щонайменше 11 людей загинули і більше 10 постраждали.
Про це повідомляє AFP.
Як повідомляється, інцидент стався в годину пік на ринку в місті Ванлавейн.
«Ми підтвердили загибель 11 людей, більше 10 отримали поранення і були госпіталізовані у важкому стані», - наводить агентство заяву представника місцевої влади Мохаммеда Абдікаріма.
За словами капітана поліції Фараха Ісмаїла, кількість жертв може зрости.
Поліція розслідує, чи був вибух спровокований закладеною бомбою або терористом-смертником.
Однак поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за подію.