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    На шахті у Кривому Розі загинув гірник

    Аварія сталася на шахті «Гвардійська»
    На шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Аварія на горизонті -1340 м сталася близько 22:00 у четвер,  26 квітня. «У гірничих виробках гірничорятувальники виявили двох постраждалих в
    • 27 Квiтня, 16:25
    • Розсилка

    Аварія сталася на шахті «Гвардійська»

    На шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Аварія на горизонті -1340 м сталася близько 22:00 у четвер,  26 квітня.

    «У гірничих виробках гірничорятувальники виявили двох постраждалих в районі бурового орта 193 осі», - заявили у ДСНС.

    Відзначається, що один із постраждалих був у непритомному стані. Йому надали першу долікарняну допомогу та провели реанімаційні заходи. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

    «27 квітня о 0:45 аварія на шахті була ліквідована», - повідомили рятівники.

    Нагадаємо, 16 квітня на шахті «Покровська» у Донецькій області стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок чого постраждали семеро гірників.

    шахта Кривий Ріг аварія Дніпропетровщина
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