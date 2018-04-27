На шахті у Кривому Розі загинув гірник

Аварія сталася на шахті «Гвардійська»

На шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Аварія на горизонті -1340 м сталася близько 22:00 у четвер, 26 квітня. «У гірничих виробках гірничорятувальники виявили двох постраждалих в



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Аварія сталася на шахті «Гвардійська»

На шахті «Гвардійська» у Кривому Розі у результаті аварії один із шахтарів отримав травми, несумісні з життям.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Аварія на горизонті -1340 м сталася близько 22:00 у четвер, 26 квітня.

«У гірничих виробках гірничорятувальники виявили двох постраждалих в районі бурового орта 193 осі», - заявили у ДСНС.

Відзначається, що один із постраждалих був у непритомному стані. Йому надали першу долікарняну допомогу та провели реанімаційні заходи. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

«27 квітня о 0:45 аварія на шахті була ліквідована», - повідомили рятівники.

Нагадаємо, 16 квітня на шахті «Покровська» у Донецькій області стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок чого постраждали семеро гірників.