На сході Росії оголосили раптову перевірку боєготовності



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Перевірка почалася напередодні масштабних навчань «Схід-2018», в яких візьмуть участь військові Китаю і Монголії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про проведення раптової перевірки боєготовності в з'єднаннях і військових частинах Центрального і Східного військових округів, ПДВ, Дальньої і Військово-транспортної авіації. Про це в понеділок, 20 серпня, повідомляє «РИА Новости».

«Сьогодні з 05.00 мск відповідно до рішення верховного головнокомандувача ЗС Росії в плановому порядку органи військового управління зі сполуками і військовими частинами СВО, ЦВО, ПДВ, Дальньої і Військово-транспортної авіації розпочали виконання заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності», - сказав Шойгу.

Перевірка боєготовності на східному стратегічному напрямку триватиме п'ять днів.

Перевірка почалася напередодні масштабних навчань «Схід-2018» за вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

Шойгу зазначив, що маневри навчань Схід-2018 стануть безпрецедентним за масштабами, в них візьмуть участь військові Китаю і Монголії.

Зазначимо, восени в Норвегії відбудуться, ймовірно, найбільші після закінчення холодної війни навчання Trident Juncture. Маневри триватимуть з 25 жовтня по 7 листопада. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців з 30 держав-членів НАТО, а також союзників альянсу.