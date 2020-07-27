На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру



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На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру

Згідно з науковим дослідженням, глобальне потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж на решті планети

У норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген, розташованому за 1300 кілометрів від Північного полюса, зафіксували найвищу за всю історію метеорологічних спостережень температуру.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Норвезького метеорологічного інститут.

Згідно з науковим дослідженням, глобальне потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж на решті планети.

Увечері 25 липня на Шпіцбергені зафіксували температуру в 21,7 градусів Цельсія — це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, виявлений ще в 1979 році.

Причиною зростання температури в архіпелазі назвали теплову хвилю. Через неї протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує восьми градусів.

За оцінками авторів звіту «Клімат Шпіцбергена в 2100 році», середні температури для архіпелагу між 2070 та 2100 роками піднімуться на 7-10 градусів, через рівні викидів парникових газів.

За 1971-2017 роки температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів, зокрема в зимовий період, відзначається у звіті, який цитує AFP.