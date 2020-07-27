  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру

    • Розсилка
    На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру - На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру
    На Шпіцбергені зафіксували найвищу в історії температуру

    Згідно з науковим дослідженням, глобальне потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж на решті планети

    У норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген, розташованому за 1300 кілометрів від Північного полюса, зафіксували найвищу за всю історію метеорологічних спостережень температуру.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Норвезького метеорологічного інститут.

    Згідно з науковим дослідженням, глобальне потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж на решті планети.

    Увечері 25 липня на Шпіцбергені зафіксували температуру в 21,7 градусів Цельсія — це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, виявлений ще в 1979 році.

    Причиною зростання температури в архіпелазі назвали теплову хвилю. Через неї протягом двох днів до встановлення рекорду температура перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує восьми градусів.

    За оцінками авторів звіту «Клімат Шпіцбергена в 2100 році»,  середні температури для архіпелагу між 2070 та 2100 роками піднімуться на 7-10 градусів, через рівні викидів парникових газів. 

    За 1971-2017 роки температура на Шпіцбергені вже піднялася на 3-5 градусів, зокрема в зимовий період, відзначається у звіті, який цитує AFP.

    клімат Арктика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ