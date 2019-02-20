На Сицилії через виверження вулкану Етна скасували авіарейси
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Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії
У аеропорту Катанії ввели обмеження - до 4 вильотів щогодини
На Сицилії вдруге за кілька місяців активізувався найвищий вулкан Європи — Етна, через хмари попелу якого аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував деякі рейси.
Про це повідомляє видання Express.
«Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті. Обмеження - до 4 вильотів щогодини: можливі затримки і незручності навіть на вильотах. З приводу будь-якої інформації щодо окремих рейсів зверніться до авіакомпанії», - йдеться у повідомленні аеропорту.
Інформації про постраждалих немає.
Etna today— Laura Fiannacca (@LFiannacca) 24 грудня 2018 р.
(Video made by me)#etna #Sicily #24dicembre pic.twitter.com/VmrWq6iZNh
Як відомо, Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії. Він «прокинувся» у липні 2018 року.