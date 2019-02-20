На Сицилії через виверження вулкану Етна скасували авіарейси



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Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії

У аеропорту Катанії ввели обмеження - до 4 вильотів щогодини

На Сицилії вдруге за кілька місяців активізувався найвищий вулкан Європи — Етна, через хмари попелу якого аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував деякі рейси.

Про це повідомляє видання Express.

«Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті. Обмеження - до 4 вильотів щогодини: можливі затримки і незручності навіть на вильотах. З приводу будь-якої інформації щодо окремих рейсів зверніться до авіакомпанії», - йдеться у повідомленні аеропорту.

Інформації про постраждалих немає.

Востаннє виверження вулкана Етна, викликане землетрусами , можна було спостерігати наприкінці грудня минулого року. Тоді на Сицилії частково закрили повітряний простір, зокрема не працювало летовище Катанія.