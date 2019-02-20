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    На Сицилії через виверження вулкану Етна скасували авіарейси

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    <span>Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії</span> - На Сицилії через виверження вулкану Етна скасували авіарейси
    Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії

    У аеропорту Катанії ввели обмеження - до 4 вильотів щогодини

    На Сицилії вдруге за кілька місяців активізувався найвищий вулкан Європи — Етна, через хмари попелу якого аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував деякі рейси.

    Про це повідомляє видання Express.

    «Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті. Обмеження - до 4 вильотів щогодини: можливі затримки і незручності навіть на вильотах. З приводу будь-якої інформації щодо окремих рейсів зверніться до авіакомпанії», - йдеться у повідомленні аеропорту.

    Інформації про постраждалих немає.

    Востаннє виверження вулкана Етна, викликане землетрусами, можна було спостерігати наприкінці грудня минулого року. Тоді на Сицилії частково закрили повітряний простір, зокрема не працювало летовище Катанія.

    Як відомо, Етна є одним з трьох діючих вулканів Італії. Він «прокинувся» у липні 2018 року.

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