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    На Сумщині правоохоронці затримали групу нелегалів

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    На Сумщині правоохоронці затримали групу нелегалів

    Затримані нелегали є громадянами Шрі-Ланки

    У Сумській області правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів та українця, який їх перевозив.

    Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ) у Facebook.

    Як повідомляється, у на околицях міста Суми правоохоронці зупинили автомобіль AUDI, за кермом якого знаходився громадянин України. Під час перевірки в салоні транспортного засобу були виявлені 3 громадянина Шрі-Ланки.

    «Попередньо встановлено, що іноземці були незаконно переправлені через кордон з території Російської Федерації на територію України поза встановленими пунктами пропуску на одній з ділянок державного кордону в Краснопільському районі», - розповіли в ДПСУ.

    Зазначається, що всіх затриманих доправили до Сумського відділу поліції. Слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці затримали таксиста, який намагався перевезти через український кордон групу іноземців до Угорщини.

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