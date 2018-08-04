На Сумщині затримали двох місцевих кримінальних авторитетів



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Злочинці вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів

У Сумській області поліцейські затримали двох кримінальних авторитетів, які вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Сумській області.

Як зазначається, затримані вимагали гроші у місцевого жителя за неспричинення у відношенні до нього та його родини насильницьких дій. Вони вимагали грошей в сумі 10 тис. доларів.

«Наразі зловмисники затримані. За даним фактом слідчим відділенням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у поліції, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.