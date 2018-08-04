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    Новини

    На Сумщині затримали двох місцевих кримінальних авторитетів

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    На Сумщині затримали двох місцевих кримінальних авторитетів

    Злочинці вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів

    У Сумській області поліцейські затримали двох кримінальних авторитетів, які вимагали у місцевого жителя 10 тис. доларів.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Сумській області.

    Як зазначається, затримані вимагали гроші у місцевого жителя за неспричинення у відношенні до нього та його родини насильницьких дій. Вони вимагали грошей в сумі 10 тис. доларів.

    «Наразі зловмисники затримані. За даним фактом слідчим відділенням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляють у поліції, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    гроші
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