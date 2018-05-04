На Тернопільщині збудують житло для понад 800 контрактників - Міноборони
- Сьогодні, 06:51
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Усі житлові споруди будуть розміщені поза межами військової частини
Для військовослужбовців служби за контрактом окремої артилерійської бригади Оперативного командування «Захід», які нещодавно повернулися з району проведення військової операції з Донбасу, на Тернопільщині планують збудувати сім житлових комплексів.
Про це повідомив командувач військ ОК «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк.
«Усі житлові споруди будуть розміщені поза межами військової частини. Три гуртожитки поліпшеного планування збудують у Тернополі. Ще чотири — у райцентрах Теребовля і Чортків», - цитує Павлюка прес-служба Міноборони.
За словами генерал-майора, кожна будівля розрахована на 120 військовослужбовців-контрактників.
До слова, Україна отримає від Німеччини 9 млн євро на житло для переселенців.