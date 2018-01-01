На Україну насувається сніжна буря

На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

9 лютого в результаті впливу активного циклону в деяких областях України очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на свіжий прогноз УкрГідрометцентру. Зазначається, що сьогодні сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та хуртовини (приріст снігового покриву



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На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

9 лютого в результаті впливу активного циклону в деяких областях України очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на свіжий прогноз УкрГідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см) очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях. На дорогах там буде ожеледь.

Тим часом в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях будуть сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь.

На дорогах Київщини сьогодні також ожеледь, вночі налипання мокрого снігу, місцями сильний мокрий сніг.

«Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12, вночі на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла», - підсумували рятувальники.