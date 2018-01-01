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    На Україну насувається сніжна буря

    На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с
    9 лютого в результаті впливу активного циклону в деяких областях України очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на свіжий прогноз УкрГідрометцентру.  Зазначається, що сьогодні сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та хуртовини (приріст снігового покриву
    • Сьогодні, 10:39
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    На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

    9 лютого в результаті впливу активного циклону в деяких областях України очікуються складні погодні умови.

    Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на свіжий прогноз УкрГідрометцентру. 

    Зазначається, що сьогодні сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та хуртовини (приріст снігового покриву 10-20 см) очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями Київській та Чернігівській областях. На дорогах там буде ожеледь.

    Тим часом в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях будуть сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледь.

    На дорогах Київщини сьогодні також ожеледь, вночі налипання мокрого снігу, місцями сильний мокрий сніг.

    «Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12, вночі на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла», - підсумували рятувальники. 

     

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