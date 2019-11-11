На виборах в Іспанії лідирує соціалістична партія



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Згідно з результатами опитування, соціалісти здобувають близько 27,3% голосів

Соціалістична партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса лідирує на дострокових виборах у парламент в Іспанії.

Про це свідчать дані екзит-полу, передає Reuters.

Згідно з результатами опитування, соціалісти здобувають близько 27,3% голосів. Це дозволить їм зайняти 114-119 місць у парламенті.

Консервативна «Народна партія» стала другою за підтримкою виборців. Вона набрала 20,1%, що дозволить зайняти 85-90 місць.

18 вересня в Іспанії оголосили дострокові вибори через відсутність більшості у парламенті. У липні парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни, тому він залишався у статусі виконувача обов'язків прем'єр-міністра.

Це вже другі позачергові парламентські вибори в Іспанії за останній рік. Попередні вибори були у квітні 2019 року.