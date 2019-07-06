На Закарпатті адвокат під дією алкоголю і наркотиків збив на смерть дитину



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Чоловіка затримали та взяли під варту

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру адвокату, який за кермом автомобіля у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння наїхав на 11-річну дитину.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, прокурором Закарпатської області повідомлено про підозру місцевому адвокату у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть 11-річної дівчинки у селі Мала Добронь Ужгородського району.

Так, встановлено, що близько 19:00 5 липня 2019 року водій автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де наїхав на 11-річну дівчинку, яка там гралася.

Від отриманих травм дитина загинула на місці аварії.

Підозрюваний — 35-річний місцевий адвокат, відповідно до акту освідування, на момент скоєння аварії перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Чоловіка затримали та взяли під варту.

Ужгородська місцева прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.