На Закарпатті контрабандист намагався підкупити прикордонника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хабар у розмірі 7 тис грн призначався дільничному інспектору ВІПС «Грушево» ВПС «Тячів»

На Закарпатті військова прокуратура викрила хабародавця на підкупі прикордонника.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

«28 серпня 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону слідчими слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за матеріалами та спільно з відділом внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону УВВБ «Захід» задокументовано факт надання громадянином неправомірної вигоди, який цим же хотів підкупити прикордонника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хабар у розмірі 7 тис грн призначався дільничному інспектору ВІПС «Грушево» ВПС «Тячів» Мукачівського прикордонного загону за сприяння в переміщенні тютюнових виробів поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку вивезення-ввезення.

Зокрема, після передачі обумовлена сума коштів добровільно видана сержантом працівникам військової прокуратури Ужгородського гарнізону та слідчим ГУНП в Закарпатській області.

«На даний час проводиться обшук за місцем проживання хабародавця. Правопорушника затримано», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу.