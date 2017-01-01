На Закарпатті прикордонники затримали двох мігрантів із Сирії

Іноземці переховувалися на цвинтарі

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох іноземців, які мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Ними виявилися громадяни Сирії, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Зазначено, що близько 02:00 прикордонники відділу «Лужанка» спільно з представниками поліції в ході перевірки оперативної інформації, наданої



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Сирійські біженці на українському кордоні

Іноземці переховувалися на цвинтарі

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох іноземців, які мали намір незаконно потрапити до Угорщини.

Ними виявилися громадяни Сирії, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначено, що близько 02:00 прикордонники відділу «Лужанка» спільно з представниками поліції в ході перевірки оперативної інформації, наданої співробітниками відділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби, затримали двох невідомих осіб не слов’янської зовнішності.

«Чоловіки переховувались на території цвинтаря поблизу селища Астей Берегівського району. Документів при собі затримані не мали, лише повідомили, що є громадянами Сирії та мали намір у подальшому потрапити до однієї з країн Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з метою складання протоколів про адмінправопорушення та проведення фільтраційних заходів, нелегальних мандрівників доправили до прикордонного підрозділу.

Подальшу долю та міру покарання правопорушникам визначатиме суд.