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    На Закарпатті прорвало дамбу, п'ять сіл підтоплено

    Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя
    У Закарпатській області в результаті прориву дамби на річці Боржава сталося підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Боржавське та Великі Ком'яти. Про це повідомляє «Голос Карпат». Зазначається, що після проходження інтенсивних опадів  в ніч з 3 на 4 лютого 2018 р., на  річці Боржава та Іршавка  пройшло стрімке
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    Підтоплення сіл
    Фото: goloskarpat.info
    Підтоплення сіл

    Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя

    У Закарпатській області в результаті прориву дамби на річці Боржава сталося підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Боржавське та Великі Ком'яти. Про це повідомляє «Голос Карпат».

    Зазначається, що після проходження інтенсивних опадів  в ніч з 3 на 4 лютого 2018 р., на  річці Боржава та Іршавка  пройшло стрімке  підняття  рівнів води і  вода вийшла на заплаву, що призвело  до підтоплення в понижених місцях сільськогосподарських угідь. Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя.

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    На Закарпатті прорвало дамбу, п'ять сіл підтоплено
    На Закарпатті прорвало дамбу, п'ять сіл підтоплено

    Внаслідок прориву дамби на річці Боржава в Виноградівському районі, пройшло підтоплення сільськогосподарських угідь сел Боржавське та  Великі Комяти з послідуючим переходом  частини води самопливом в сторону Заріччя, що призвело  до підтоплення  сільськогосподарських угідь та дворогосподарств  громадян.

    Під час огляду затоплених місць місцевими керівниками було  визначено  дворогосподарства, які зазнали  підтоплення та складено відповідні акти, а також  прийнято рішення про термінове відновлення пошкодженої частини  дамби, що знаходиться в зоні  обслуговування Виноградівського МУВГ, з метою  недопущення в подальшому  підтоплень сільськогосподарських угідь та дворогосподарств  в Іршавському районі, повідомило Берегівське МУВГ.

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