На Закарпатті прорвало дамбу, п'ять сіл підтоплено

Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя

У Закарпатській області в результаті прориву дамби на річці Боржава сталося підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Боржавське та Великі Ком'яти. Про це повідомляє «Голос Карпат». Зазначається, що після проходження інтенсивних опадів в ніч з 3 на 4 лютого 2018 р., на річці Боржава та Іршавка пройшло стрімке



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Фото: goloskarpat.info Підтоплення сіл

Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя

У Закарпатській області в результаті прориву дамби на річці Боржава сталося підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Боржавське та Великі Ком'яти. Про це повідомляє «Голос Карпат».

Зазначається, що після проходження інтенсивних опадів в ніч з 3 на 4 лютого 2018 р., на річці Боржава та Іршавка пройшло стрімке підняття рівнів води і вода вийшла на заплаву, що призвело до підтоплення в понижених місцях сільськогосподарських угідь. Найбільше підтоплені сільськогосподарські угіддя в селах Вільхівка, Каменське та Заріччя.

Внаслідок прориву дамби на річці Боржава в Виноградівському районі, пройшло підтоплення сільськогосподарських угідь сел Боржавське та Великі Комяти з послідуючим переходом частини води самопливом в сторону Заріччя, що призвело до підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств громадян.

Під час огляду затоплених місць місцевими керівниками було визначено дворогосподарства, які зазнали підтоплення та складено відповідні акти, а також прийнято рішення про термінове відновлення пошкодженої частини дамби, що знаходиться в зоні обслуговування Виноградівського МУВГ, з метою недопущення в подальшому підтоплень сільськогосподарських угідь та дворогосподарств в Іршавському районі, повідомило Берегівське МУВГ.