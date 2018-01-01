На Закарпатті спіймали озброєних браконьєрів

За 300 метрів від кордону прикордонники виявили автомобіль Renault та двох осіб зі зброєю

Неподалік від держкордону в Берегівському районі Закарпатської області прикордонники та поліцейські затримали двох чоловіків, які здійснювали незаконне полювання. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Як йдеться у повідомленні, під час патрулювання прикордонники Мукачівського загону почули постріли. [GALLERY_BLOCK] «Наряд негайно



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За 300 метрів від кордону прикордонники виявили автомобіль Renault та двох осіб зі зброєю

Неподалік від держкордону в Берегівському районі Закарпатської області прикордонники та поліцейські затримали двох чоловіків, які здійснювали незаконне полювання. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як йдеться у повідомленні, під час патрулювання прикордонники Мукачівського загону почули постріли.

«Наряд негайно висунувся до місця ймовірного правопорушення. За 300 метрів від кордону прикордонники виявили автомобіль Renault та двох осіб зі зброєю. Ігноруючи законні вимоги прикордонників, правопорушники спробували втекти.

Проте військовослужбовці обох чоловіків затримали, ними виявилися громадяни України, жителі Івано-Франківської області. Під час поверхневого огляду автівки прикордонники виявили ще й боєприпаси та предмет, схожий на оптичний приціл», – зазначили в прикордонній службі.

До місця події було викликано представників поліції. Після проведення спільного огляду правоохоронці виявили карабін-МКМ-072, пневматичну гвинтівку, два оптичних приціли, прилад, схожий на універсальний глушник, а також набої до різних видів зброї. Правоохоронцям чоловіки пояснили, що мали на меті вполювати диких звірів.

Наразі на місці події ведуться заходи з фіксації правопорушення. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд.