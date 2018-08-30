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    На Закарпатті в готелі сталася стрілянина

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    На Закарпатті в готелі сталася стрілянина

    26-річний чоловік отримав кульове поранення

    В одному із готелів міста Хуст на Закарпатті стався конфлікт із застосуванням зброї.

    Про це 30 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    Повідомлення про стрілянину в готелі надійшло  до поліції опівночі. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, працівники Управління поліції охорони та група реагування патрульної поліції.

    Правоохоронці з’ясували, що у ході конфлікту 26-річний та 29-річний жителі сусідньої області використали свої зареєстровані небойові пістолети.

    В результаті 26-річний чоловік отримав кульове поранення. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

    За фактом правопорушення у поліції розпочали слідство. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство зі застосуванням зброї).

    29-річного фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. 

    Слідство у справі триває. Поліція встановлює інших можливих учасників конфлікту.

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