На Закарпатті в готелі сталася стрілянина
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Розсилка
26-річний чоловік отримав кульове поранення
В одному із готелів міста Хуст на Закарпатті стався конфлікт із застосуванням зброї.
Про це 30 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Повідомлення про стрілянину в готелі надійшло до поліції опівночі. За викликом виїхали слідчо-оперативна група, працівники Управління поліції охорони та група реагування патрульної поліції.
Правоохоронці з’ясували, що у ході конфлікту 26-річний та 29-річний жителі сусідньої області використали свої зареєстровані небойові пістолети.
В результаті 26-річний чоловік отримав кульове поранення. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
За фактом правопорушення у поліції розпочали слідство. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство зі застосуванням зброї).
29-річного фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України.
Слідство у справі триває. Поліція встановлює інших можливих учасників конфлікту.