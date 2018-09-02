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    На Закарпатті від вибуху газу зруйновано будинок: постраждав чоловік

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    <span>Від вибуху будинок зруйнувався ущент</span> - На Закарпатті від вибуху газу зруйновано будинок: постраждав чоловік
    Фото: сайт Геннадія Москаля
    Від вибуху будинок зруйнувався ущент

    56-річного чоловіка, який постраждав, госпіталізовано

    Унаслідок вибуху будинку в селі Велика Бакта на Закарпатті постраждав 56-річний чоловік.

    Про це повідомила прес-служба ДСНС Закарпатської області.

    Вибух побутового газу стався без подальшого горіння. Вибух пролунав вранці 2 вересня близько 10:00. 

    «Внаслідок вибуху зруйновано житловий будинок та травмовано одну особу», — йдеться у повідомленні.

    56-річного чоловіка, який постраждав, госпіталізовано.

    Залучено одну одиницю техніки та рятувальників Берегова.

    Як повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, від вибуху будинок зруйнувався ущент.

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