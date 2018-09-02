На Закарпатті від вибуху газу зруйновано будинок: постраждав чоловік
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Розсилка
Фото: сайт Геннадія Москаля
Від вибуху будинок зруйнувався ущент
56-річного чоловіка, який постраждав, госпіталізовано
Унаслідок вибуху будинку в селі Велика Бакта на Закарпатті постраждав 56-річний чоловік.
Про це повідомила прес-служба ДСНС Закарпатської області.
Вибух побутового газу стався без подальшого горіння. Вибух пролунав вранці 2 вересня близько 10:00.
«Внаслідок вибуху зруйновано житловий будинок та травмовано одну особу», — йдеться у повідомленні.
56-річного чоловіка, який постраждав, госпіталізовано.
Залучено одну одиницю техніки та рятувальників Берегова.
Як повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, від вибуху будинок зруйнувався ущент.