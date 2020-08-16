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    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою

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    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою - На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою

    Прикордонник дав хабар своєму колезі, щоб контрабандистам не перешкоджали в переправленні сигарет через кордон

    У Закарпатській області викрили офіцера Чопського прикордонного загону, який сприяв контрабандистам в переправі сигарет через кордон.

    Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

    За даними слідства, прикордонник передав частину неправомірної вигоди - 4000 доларів керівникові одного з підрозділів Чопського прикордонного загону за сприяння місцевим жителям в не створенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

    «Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок сигарет катапультою з модифікованого санітарного УАЗа, а для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після півночі», - вказується в повідомленні.

    Проведено обшук за місцем проживання прикордонника і співучасників злочину.

    Вилучено транспортний засіб і майно, яке знаходилося в ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом або використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

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    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою
    На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою

    Крім того, проводяться обшуки в осіб, пов'язаних з контрабандою тютюнових виробів і допити свідків.

    Вирішуються питання реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 і 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і усунення від займаної посади.

    обшук Закарпаття хабар кордон
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