На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою



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На Закарпатті викрили прикордонника-контрабандиста з катапультою

Прикордонник дав хабар своєму колезі, щоб контрабандистам не перешкоджали в переправленні сигарет через кордон

У Закарпатській області викрили офіцера Чопського прикордонного загону, який сприяв контрабандистам в переправі сигарет через кордон.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

За даними слідства, прикордонник передав частину неправомірної вигоди - 4000 доларів керівникові одного з підрозділів Чопського прикордонного загону за сприяння місцевим жителям в не створенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

«Планували перекидати контрабанду - 28 560 пачок сигарет катапультою з модифікованого санітарного УАЗа, а для маскування цієї протиправної діяльності діяли вони після півночі», - вказується в повідомленні.

Проведено обшук за місцем проживання прикордонника і співучасників злочину.

Вилучено транспортний засіб і майно, яке знаходилося в ньому, а також технічні засоби для упаковки тютюнових виробів, радіокерований безпілотний літальний апарат, пристрої для керування літальним апаратом або використання катапульти, рації, прилади нічного бачення, а також інші речі, що містять докази протиправної діяльності.

Крім того, проводяться обшуки в осіб, пов'язаних з контрабандою тютюнових виробів і допити свідків.

Вирішуються питання реєстрації кримінальних проваджень за ст.ст. 204 і 359 КК України, обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і усунення від займаної посади.