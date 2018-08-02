На Житомирщині «накрили» підпільний цех з обробки бурштину



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Підпільний цех з обробки бурштину знаходився на території приватного господарства

В Олевську на Житомирщині правоохоронці викрили підпільний цех, де незаконно оброблявся бурштин.

Вилучено обладнання, готові вироби та бурштин-сирець, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

«Під час санкціонованих обшуків правоохоронцями у нежитловому приміщенні, а саме, у цеху, який знаходиться на території приватного господарства, виявлено та вилучено 3 верстати для обробки бурштину, понад 6 кг незаконно добутого бурштину та готові вироби з нього», - йдеться у повідомленні.

Нині вирішується питання щодо подання клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування, яке проводить Овруцьке відділення поліції, триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Олевського району, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, здійснює Коростенська місцева прокуратура.