На Житомирщині затримали злодіїв-іноземців



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Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 6 років

На Житомирщині правоохоронці затримали чотирьох вихідців із кавказького регіону одразу після вчинення крадіжки в будинку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Із будинку 20-річного жителя м. Коростишева було викрадено значну суму грошей та ювелірні вироби. До помешкання крадії потрапили, відтиснувши металопластикове вікно у той час, коли господаря не було вдома. Причетних до крадіжки чоловіків поліцейські затримали одразу після її вчинення. Усі вони – іноземці, троє з яких віком 25, 31 та 34 роки, прибули до України у грудні минулого року та тимчасово проживали у Житомирі. Ще один їх 39-річний співучасник прибув до країни лише кілька днів тому», - йдеться у повідомленні.

У результаті обшуків за місцем проживання затриманих слідчі вилучили мобільні телефони, інструменти, чеки з ломбардів та валютних операцій, ювелірні вироби із золота та срібла, до десятка годинників та інші докази протиправної діяльності.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства їм може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

Наразі у поліцейських є підстави стверджувати про причетність затриманих щонайменше до 3 крадіжок лише у м. Коростишеві.