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    На Житомирщині затримали злодіїв-іноземців

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    На Житомирщині затримали злодіїв-іноземців

    Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 6 років

    На Житомирщині правоохоронці затримали чотирьох вихідців із кавказького регіону одразу після вчинення крадіжки в будинку.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

    «Із будинку 20-річного жителя м. Коростишева було викрадено значну суму грошей та ювелірні вироби. До помешкання крадії потрапили, відтиснувши металопластикове вікно у той час, коли господаря не було вдома. Причетних до крадіжки чоловіків поліцейські затримали одразу після її вчинення. Усі вони – іноземці, троє з яких віком 25, 31 та 34 роки, прибули до України у грудні минулого року та тимчасово проживали у Житомирі. Ще один їх 39-річний співучасник прибув до країни лише кілька днів тому», - йдеться у повідомленні.

    У результаті обшуків за місцем проживання затриманих слідчі вилучили мобільні телефони, інструменти, чеки з ломбардів та валютних операцій, ювелірні вироби із золота та срібла, до десятка годинників та інші докази протиправної діяльності.

    Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства їм може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

    Наразі у поліцейських є підстави стверджувати про причетність затриманих щонайменше до 3 крадіжок лише у м. Коростишеві.

    іноземці
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