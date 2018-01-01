НАБУ провело обшуки в офісі вугільного бізнесмена Кропачова

Слідчі дії ведуться вже більше двох діб і, як стверджують джерела, триватимуть на вихідних

Кілька сотень співробітників НАБУ задіяло для проведення обшуків в офісах бізнесмена Віталія Кропачова, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору». Слідчі дії ведуться вже більше двох діб і, як стверджують джерела, присутні на обшуку, ймовірно, триватимуть на вихідних. За їхньою інформацією, на даний



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фото - колаж РБК-Україна Віталій Кропачов

Слідчі дії ведуться вже більше двох діб і, як стверджують джерела, триватимуть на вихідних

Кілька сотень співробітників НАБУ задіяло для проведення обшуків в офісах бізнесмена Віталія Кропачова, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору».

Слідчі дії ведуться вже більше двох діб і, як стверджують джерела, присутні на обшуку, ймовірно, триватимуть на вихідних. За їхньою інформацією, на даний момент детективами вилучена флешка, сервер відеоспостереження і кілька телефонів співробітників компанії «Укрдонінвест».

«Кропачовим не пред'явлено ніяких звинувачень, процесуального статусу в рамках розслідування НАБУ він не має. Обмежень на його пересування не наклали. Обшуки проводяться за фактами, не пов'язаним з Кропачовим або будь-якими афільованими з ним компаніями. За адресою проведення обшуків раніше знаходилося кілька десятків орендарів, з питань діяльності ряду з них і прийшли детективи НАБУ, фактично скориставшись формальним приводом, щоб потрапити в офіси компанії «Укрдонінвест», - повідомили ЗМІ в «Укрдонівесті».

Експерти відзначають, що обшуки проходять на тлі загострення протистояння на вугільному ринку України. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та віце-прем'єр Володимир Кістіон відкрито вимагають від «Центренерго» в обов'язковому порядку підписати річний контракт на закупівлю вугілля у ДТЕК в кількості не менше 150 тисяч тонн в місяць і відмовитися від закупівель вугілля у шахти Краснолиманська, нещодавно придбаної Кропачовим. Паралельно незалежна профспілка шахтарів загрожує вивести шахтарів на страйк, якщо «Центренерго» не почне купувати вугілля у ДТЕК, пишуть ЗМІ.

«На ринок вугілля марки Г виходить нова шахта: Краснолиманська (Кропачова) з поставками вугілля на «Центренерго» (ЦЕ). Щоб вибрати постачальника, ЦЕ оголошує закупівлю через біржу, але ДТЕК конкурувати на торги не приходить і втрачає свої обсяги поставок на ЦЕ. Туди починає постачати Краснолиманська шахта. У гру вступають вільні і незалежні профспілки, які вимагають у «Центренерго» припинити закупівлі вугілля, як вони називають, «невідомого походження», а відновити закупівлі в ДТЕК. Погрожують перекривати залізничні колії і міжнародні траси», - прокоментував ситуацію експерт НКРЕКП Андрій Герус.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине