НАБУ завершило розслідування справи судді-хабарниці



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Раніше суддю викрили при отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи стосовно судді-хабарниці Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Як зазначається, матеріали справи відкрито для ознайомлення.

«26 липня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді Окружного адміністративного суду міста Києва про завершення досудового розслідування за фактом отримання нею неправомірної вигоди. Їй надано матеріали слідства для ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що мова йде про суддю Олену Власенкову. Раніше суддю викрили при отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів. 10 травня 2018 року прокурори САП та оперативні працівники Головного управління «К» Служби безпеки України.

Потім, 24 травня 2018 року, суд обрав підозрюваній судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 140 тис. грн та поклав на неї низку інших процесуальних обов’язків.