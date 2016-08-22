НАБУ завершило розслідування стосовно екс-керівника ДПЗКУ

Через укладені контракти державній компанії було завдано збитків на суму понад 1,6 мільярдів гривень

За результатами досудового розслідування детективами НАБУ кримінального провадження за фактом здійснення колишнім керівництвом ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») умисних службових корупційних злочинів шляхом зловживання своїм службовим становищем та прийняття обіцянки неправомірної вигоди, 4



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Через укладені контракти державній компанії було завдано збитків на суму понад 1,6 мільярдів гривень

За результатами досудового розслідування детективами НАБУ кримінального провадження за фактом здійснення колишнім керівництвом ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») умисних службових корупційних злочинів шляхом зловживання своїм службовим становищем та прийняття обіцянки неправомірної вигоди, 4 січня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Обвинуваченому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. 4 січня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, екс-посадовець ПАТ «ДПЗКУ» впродовж липня – жовтня 2014 року організував підготовку та укладення зовнішньоекономічних контрактів про продаж сільськогосподарської продукції іноземним суб’єктам господарювання. За дану «послугу» він планував отримати неправомірну вигоду в розмірі понад 660 тисяч доларів США.

Через укладені контракти державній компанії завдано збитків на суму понад 1,6 мільярдів гривень: у вигляді неоплати проданої ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції у розмірі понад 1,55 млрд грн та внаслідок заниження ціни товару за контрактами на суму понад 45 млн грн.

У разі визнання винуватості особи у суді їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Детективи НАБУ розпочали розслідування кримінального провадження за вищевказаними фактами у липні 2016 року.