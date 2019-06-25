Нацбанк восени введе в обіг банкноту в тисячу гривень



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Нова банкнота 1 000 гривень вводиться у обіг з 25 жовтня 2019 року Фото: facebook.com/ivan.palchevskyi

Голова НБУ Яків Смолій оголосив про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні

Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень. На лицьовій стороні банкноти буде зображений один з засновників і перший президент НАН України Володимир Вернадський.

Про це заявив під час пресбрифінгу 25 червня голова Національного банку України Яків Смолій.

Нова купюра в тисячу гривень буде із зображенням Вернадського. Фото: Facebook НБУ

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, Смолій оголосив про зміни у номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на впорядкування готівкового обігу гривні.

«Для нас особливо важливо, щоб гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею - комфортними та зручними», - наголосив він.

Глава НБУ озвучив нові кроки Національного банку на цьому шляху. Так, як повідомив Смолій, монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

У результаті – після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів, заявили в НБУ.

«Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Так він стане більш впорядкованим. Саме ряд з 11-13 номіналів є найбільш вживаним підходом для провідних країн у різних куточках світу – від США, Канади, Великої Британії до Чехії, Данії, Швейцарії та Австралії», - зазначив Смолій.