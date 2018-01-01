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    Нацбанк встановив курс валют на сьогодні

    НБУ станом на 3 січня встановив ціни на банківські метали
    Національний банк встановив курс гривні щодо іноземних валют на середу, 3 січня. Ці цифри було встановлено 28 грудня і діють до 3 січня включно. Курс долара на сьогодні становить 28,06 грн, євро - 33,49 грн, а російського рубля - 0,487 грн. У НБУ раніше доручили банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів та наявність у них готівкових
    • Сьогодні, 08:23
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    НБУ станом на 3 січня встановив ціни на банківські метали

    Національний банк встановив курс гривні щодо іноземних валют на середу, 3 січня. Ці цифри було встановлено 28 грудня і діють до 3 січня включно.

    Курс долара на сьогодні становить 28,06 грн, євро - 33,49 грн, а російського рубля - 0,487 грн.

    У НБУ раніше доручили банкам забезпечити безперебійну роботу банкоматів та наявність у них готівкових коштів у період з 30 грудня по 8 листопада включно.

    Крім того, Національний банк на 3 січня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, інформує «Курс Денег».

    Національний банк станом на 3 січня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1164.975270;

    Срiбло — 15.105866;

    Платина — 829.289134;

    Паладiй — 952.013087.

     

    Порівняно з 2 січня, вартість всіх банківських металів не змінилась.

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