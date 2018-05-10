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    Начальник сімферопольского СІЗО особисто обшукав камеру Балуха

    • Сьогодні, 16:56
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    <span>Володимир Балух</span>
    Володимир Балух

    За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили

    Керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.

    Про це 10 травня повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

    «Балух продовжує голодування. Нещодавно, після 11 години ночі, у нього був серйозний обшук, в якому брав участь сам начальник СІЗО», - сказав Чийгоз.

    Як відомо, Балух голодує з 19 березня.

    За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили.

    Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.

    Напередодні експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .

    Нагадаємо, раніше громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

    Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

    Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.

    Джерело: Крим.Реалії

    Крим Росія правозахисники СІЗО арешт
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