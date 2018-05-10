Начальник сімферопольского СІЗО особисто обшукав камеру Балуха
- Сьогодні, 16:56
-
Розсилка
За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили
Керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.
Про це 10 травня повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
«Балух продовжує голодування. Нещодавно, після 11 години ночі, у нього був серйозний обшук, в якому брав участь сам начальник СІЗО», - сказав Чийгоз.
Як відомо, Балух голодує з 19 березня.
За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили.
Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.
Напередодні експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .
Нагадаємо, раніше громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.
Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.
Джерело: Крим.Реалії