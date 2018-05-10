Начальник сімферопольского СІЗО особисто обшукав камеру Балуха

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Володимир Балух

За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили

Керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.

Про це 10 травня повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Балух продовжує голодування. Нещодавно, після 11 години ночі, у нього був серйозний обшук, в якому брав участь сам начальник СІЗО», - сказав Чийгоз.

Як відомо, Балух голодує з 19 березня.

За словами Чийгоза, лікарів до активіста не допустили.

Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.

Напередодні експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .

Нагадаємо, раніше громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.

Джерело: Крим.Реалії