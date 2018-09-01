Нацполіція взялася за військового прокурора, який приховав нерухомість в окупованому Криму



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Прокурор Лемешев підозрюється у декларуванні недостовірної інформації

Головне слідче управління Національної поліції України отримало тимчасовий доступ до документів прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Павла Лемешева з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали Печерського райсуду Києва від 20 серпня.

У клопотанні слідчого Нацполіції сказано, що прокурор Лемешев відобразив недостовірні відомості в електронних деклараціях за 2015-2016 роки. Зокрема, в е-декларації за 2015 рік він не вказав інформацію про квартиру загальною площею 28,8 кв. м та про квартиру загальною площею 42 кв. м, які є його власності і розташовані у Севастополі.

Крім цього, прокурор приховав дані про квартири загальною площею 139,4 кв. м в Алушті (Крим) та 44,9 кв. м у Вінниці, якими володіє його батько Олег Лемешев. Також в електронну декларацію за 2015 рік занесено недостовірні відомості щодо доходів батька військовог опрокурора на загальну суму 156,3 тис. грн.

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Аналогічну інформацію деларант Павло Лемешев приховав в е-декларації за 2016 рік.

Натомість в електронній декларації за 2017 рік Лемешев показав наявність у нього квартири площею 28,8 кв. м у Севастополі, власність якої була оформлена ще у липні 2012 року.

Головне слідче управління Національної поліції України у квітні 2018 року відкрило кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України («Декларування недостовірної інформації»).

Як відомо, у вересні 2017 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Лемешева Павла Олеговича до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього стягнення у вигляді догани. Комісія виявила ряд фактів недекларування майна прокурором Лемешевим.