«Нафтогаз» планує розширити програму заміни котлів



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Витрати на опалення після заміни опалювального обладнання скорочується на 40-50%

«Нафтогаз» планує поширити дію програми із заміни старих котлів на нові на низку населених пунктів у Кіровоградській, Черкаській та Одеській області. Досі ця програма діяла лише у Кропивницькому та декількох інших населених пунктах.

Про це повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Зазначається, що програма «Доступне тепло» передбачає заміну старих опалювальних систем на нові енергоефективні системи (зі встановленням «під ключ» нових котлів» за низькими цінами. Така програма також передбачає компенсацію українцям 35% вартості на встановлення нових котлів в межах програми IQ Energy, яка фінансується європейськими інституціями.

За словами Коболєва, витрати на опалення після заміни опалювального обладнання скорочується на 40-50%.

«Починаємо роботу ще в кількох містах Кіровоградської та Одеської областей. Також, за підтримки місцевої влади, найближчим часом плануємо стартувати у Смілі Черкаської області», — повідомив Коболєв.

Він також зазначив, що компанія направила низку пропозицій уряду щодо запровадження енергоефективних заходів.

12 червня повідомлялось, що уряд видав 75% запланованих на 2019 рік «теплих» кредитів.

Напередодні Фонд енергоефективності розпочав фінансувати перші 15 проектів з утеплення багатоквартирних будинків в Україні.