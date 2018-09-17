«Нафтогаз» у жовтні хоче випустити євробондів на $1 млрд



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Кошти, залучені від випуску облігацій, «Нафтогаз» планує інвестувати у розвиток компанії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» планує запозичити від 500 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів шляхом випуску єврооблігацій. Випуск цінних паперів заплановано на жовтень 2018 року.

Про це повідомив очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передає «Інтерфакс-Україна».

Кошти, залучені від випуску облігацій, «Нафтогаз» планує інвестувати у розвиток компанії.

Крім цього, у «Нафтогазі» підрахували можливі наслідки від втрати Україною транзиту газу через свою газотранспортну систему. Там заявляють, що будівництво Росією «Північного потоку-2» може коштувати Україні близько 3% від валового внутрішнього продукту.

Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку декілька мільярдів доларів. Втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки. Зокрема, Росія прагне відмовитися від транзиту газу Україною за рахунок будівництва газопроводів в обхід України, зокрема «Північного потоку-2».