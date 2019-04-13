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    Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського

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    <span>Анастасія Топольська і Сергій Лещенко</span> - Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського
    Анастасія Топольська і Сергій Лещенко

    Дружина Лещенка оголилась для відвертого фото

    Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

    У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе ...?«

    topolskaya.

    Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.

    Раніше екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» назвав себе соратником кандидата у президенти Володимира Зеленського. 

     Більше читайте: Сергій Лещенко: Зеленський буде президентом, який делегує


    Сергій Лещенко Світлана Заліщук дружина
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