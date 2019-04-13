Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського
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Розсилка
Анастасія Топольська і Сергій Лещенко
Дружина Лещенка оголилась для відвертого фото
Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.
У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе ...?«
Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.
Раніше екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» назвав себе соратником кандидата у президенти Володимира Зеленського.
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