Напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського



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Анастасія Топольська і Сергій Лещенко

Дружина Лещенка оголилась для відвертого фото

Відомий діджей, дружина народного депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська підтримала кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У Facebook вона опублікувала знімок, на якому позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе ...?«

Відзначимо, в кінці лютого Сергій Лещенко оголосив про вихід з фракції Блок Петра Порошенка Солідарність. Таке ж рішення ухвалили Мустафа Наєм і Світлана Заліщук.

Раніше екс-журналіст, народний депутат Сергій Лещенко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» назвав себе соратником кандидата у президенти Володимира Зеленського.



