Нардеп Герасимов судиться із Зеленським, хоче повернути ранг Надзвичайного і Повноважного Посла



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Народний депутат Артур Герасимов подав до суду на президента Володимира Зеленського

Адміністративну справу розглядатиме Верховний суд

Народний депутат і співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов подав до суду на президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада».

У суді політик добивається визнання протиправним та скасування Указу президента України №680/2019 від 11 вересня 2019 року. Згідно з цим документом, глава держава скасував указ свого попередника про присвоєння дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного Посла двом діючим народним депутатам від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову і Володимиру Ар’єву. Також в Указі зазначено, що ці дипломатичні ранги видані безпідставно.

Станом на 27 лютого призначено склад суду, в який ввійшло п’ять суддів Верховного суду.

Раніше нардеп Герасимов прокоментував ЗМІ свою позицію щодо Указу Володимира Зеленського і припустив, що це може бути пов’язано з його критичними висловлюваннями на адресу нинішньої влади.

За його словами, п'ятий президент України Петро Порошенко надав йому ранг, згідно з українським законодавством і так відзначив його роботу в Парламентській асамблеї ОБСЄ, українську делегацію у якій він очолює.

«Що хочу сказати... Як на мене – це дрібно. І тільки одне запитання виникає. Чи не пов'язано це з моїми критичними виступами на засіданнях Верховної Ради проти рішень монобільшості й рішень нинішньої влади?» – заявив він.