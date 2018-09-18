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    Нардеп Лещенко розкрив секрет свого гаманця

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    Сергій Лещенко похизувався проїзним на метро - Нардеп Лещенко розкрив секрет свого гаманця
    Фото: Ліга
    Сергій Лещенко похизувався проїзним на метро

    Депутат носить в своєму портмоне 2,5 тисячі гривень та 2 долари - «на удачу»

    Народний депутат Сергій Лещенко в ефірі телеканалу NewsOne продемонстрував ведучій вміст свого гаманця. Зокрема нардеп похизувався, що прекрасно знає, скільки коштує проїзд у столичному метро – 8 гривень, і має навіть проїзний у портмоне.

    Окрім проїзного на київську підземку нардеп продемонстрував більш ніж 2,5 тисячі гривень у гаманці та 2 долари – «на удачу».

    «Пройшов краш-тест в прямому ефірі - показав вміст гаманця: 2515 гривень, 2 долари, проїзний на метро, карта «Сільпо» і фото дружини», - підписав відео Лещенко.

    «З ведучою щодо питань не домовлялися», - додав нардеп.

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