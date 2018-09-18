Нардеп Лещенко розкрив секрет свого гаманця



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Фото: Ліга Сергій Лещенко похизувався проїзним на метро

Депутат носить в своєму портмоне 2,5 тисячі гривень та 2 долари - «на удачу»

Народний депутат Сергій Лещенко в ефірі телеканалу NewsOne продемонстрував ведучій вміст свого гаманця. Зокрема нардеп похизувався, що прекрасно знає, скільки коштує проїзд у столичному метро – 8 гривень, і має навіть проїзний у портмоне.

Окрім проїзного на київську підземку нардеп продемонстрував більш ніж 2,5 тисячі гривень у гаманці та 2 долари – «на удачу».

Прошел краш-тест в прямом эфире - показал содержание кошелька: 2515 гривен, 2 доллара, проездной на метро, карта Сильпо и фото жены. С вопросом о ведущей не договаривались. pic.twitter.com/AABBa685Jq — Leshchenko (@Leshchenkos) 17 вересня 2018 р.

«Пройшов краш-тест в прямому ефірі - показав вміст гаманця: 2515 гривень, 2 долари, проїзний на метро, карта «Сільпо» і фото дружини», - підписав відео Лещенко.

«З ведучою щодо питань не домовлялися», - додав нардеп.