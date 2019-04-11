  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп Соболєв спростував чутки про те, що йде до команди Смешка

    • Розсилка
    Нардеп Соболєв спростував чутки про те, що йде до команди Смешка

    Соболєв заявив, що буде вести перемовини з усіма політиками, які хочуть змін

    Народний депутат України Єгор Соболєв заявив, що не приєднується до команди Ігоря Смешка. До виходу з Самопомочі він не вів ніяких перемовин.

    Про це Соболєв заявив в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK. 

    Глядачі поцікавилися, чи пан Соболєв вже визначився зі своєю командою, оскільки подейкують, що він приєднається до команди Ігоря Смешка. У відповідь народний обранець зазначив, що це не так.

    «Я ніколи не веду ніяких перемовин, поки не закінчу ту справу, де я є. Вважаю це аморальним. До вчора я ні з ким не обговорював свій вихід зі Самопомочі, окрім двох громадських активістів», – зазначив пан Соболєв.

    Наташа Влащенко уточнила, чи він зараз почне перемовини.

    «Звісно я буду говорити зі всіма людьми, які хочуть змін в країні», – відповів Єгор Соболєв. 

    Нагадаємо, що 9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».

    Читайте також
    Самопоміч депутати політика Єгор Соболєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ