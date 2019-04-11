Нардеп Соболєв спростував чутки про те, що йде до команди Смешка



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Соболєв заявив, що буде вести перемовини з усіма політиками, які хочуть змін

Народний депутат України Єгор Соболєв заявив, що не приєднується до команди Ігоря Смешка. До виходу з Самопомочі він не вів ніяких перемовин.

Про це Соболєв заявив в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Глядачі поцікавилися, чи пан Соболєв вже визначився зі своєю командою, оскільки подейкують, що він приєднається до команди Ігоря Смешка. У відповідь народний обранець зазначив, що це не так.

«Я ніколи не веду ніяких перемовин, поки не закінчу ту справу, де я є. Вважаю це аморальним. До вчора я ні з ким не обговорював свій вихід зі Самопомочі, окрім двох громадських активістів», – зазначив пан Соболєв.

Наташа Влащенко уточнила, чи він зараз почне перемовини.

«Звісно я буду говорити зі всіма людьми, які хочуть змін в країні», – відповів Єгор Соболєв.

Нагадаємо, що 9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».