Нардеп від БПП звернувся до Мін'юсту щодо тиску на адвоката Януковича

Захисники Януковича намагаються позбавити адвоката Ангеліна свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм направив звернення до Міністра юстиції Павла Петренка щодо тиску на безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна. Депутатське звернення Найєм опублікував у Facebook. «На даний момент захисники Віктора Януковича, використовуючи свій вплив та зв’язки, намагаються позбавити адвоката



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Мустафа Найєм

Захисники Януковича намагаються позбавити адвоката Ангеліна свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм направив звернення до Міністра юстиції Павла Петренка щодо тиску на безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна.

Депутатське звернення Найєм опублікував у Facebook.

«На даний момент захисники Віктора Януковича, використовуючи свій вплив та зв’язки, намагаються позбавити адвоката Ангеліна І. свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, безпідставно обвинувачуючи його у грубому порушенні правил адвокатської етики», – йдеться в зверненні.

Нардеп зазначив, що адвокати Просянюк та Горошинський «намагалися перешкодити проведенню судового засідання» щодо надання прокуратурі дозволу на здійснення заочного розслідування.

Іван Ангеліна був залучений тоді як безоплатний захисник через те, що вищезгадані адвокати неодноразово не з’являлись до суду.

Він підкреслив, що обидва захисники не мали права представляти інтереси Януковича, бо повноваження Просянюка обмежив сам екс-президент, а Горошинський був відведений судом у зв’язку з тим, що він захищав потерпілого в цьому ж провадженні.

«Оскільки Горошинський О. та Просянюк О. не мали статусу адвокатів Віктора Януковича у даному розгляді і порушували дисципліну під час засідання, після декількох попереджень судді їх було видалено із залу працівниками Національної поліції», – заявив нардеп.

На думку Найєма, рішення суду, яким було дозволено проведення заочного досудового розслідування, «завадило планам Віктора Януковича та його захисників зірвати розгляд справи».

Тоді під час засідання між платними адвокатами та обвинуваченням стався конфлікт, а захисники пізніше заявили про співпрацю Ангеліна з прокуратурою.

«Вважаю такий тиск на адвоката Ангеліна Івана Ігоровича неприпустимим», – підсумував Найєм, звернувшись до очільника Мінюсту з проханням вжити необхідні заходи реагування та висловити позицію з цього приводу.