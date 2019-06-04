«Народний фронт» підтримає закон про тимчасові слідчі комісії



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак

Законопроект врегульовує правовий статус тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, закріплює функції парламентського контролю та механізму імпічменту

Фракція «Народний фронт» підтримуватиме прийняття закону про тимчасові слідчі комісії (ТСК). Про це заявив, виступаючи з парламентської трибуни, керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на сайті фракції.

«Народний фронт» буде підтримувати закон про ТСК. Законопроектом пропонується врегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, закріпити функції парламентського контролю та механізму імпічменту президента», - наголосив він.

«Можна сказати, що до цього Верховна Рада України йшла всі свої вісім скликань. Тому що процедура імпічменту досі не виписана в українському законодавстві», - підкреслив Максим Бурбак.

Керівник фракції «Народний фронт» зазначив, що Конституцією України визначено, що імпічмент є особливою процедурою притягнення до відповідальності президента України. Але статтею 111 Конституції передбачено лише підстави для проведення імпічменту – у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

«Отже, на 28 році нашої держави дійшов час для затвердження процедури дочасного припинення повноважень президента. У демократичній державі процедура імпічменту повинна мати законодавчу основу. Ми будемо підтримувати закон про ТСК», - підкреслив він.

Наостанок Бурбак звернувся до народних депутатів з проханням бути присутніми на пленарних засіданнях.

«Звертаюсь до колег-депутатів: вибори - виборами, але роботу в сесійній залі треба продовжувати», - резюмував він.