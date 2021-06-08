«Наруга над здоровим глуздом». НАЗК побачило корупцію у поїздці колишньої віцепрем’єрки до Одеси

Депутатка «Євросолідарності» отримала дивного листа від НАЗК

Народна депутатка від «Європейської солідарності», голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла про цікаве листування з Нацагенцією запобігання корупції. Отже, історія наступна.

31 травня о 19 годині НАЗК надіслало Климпуш-Цинцадзе листа з проханням прийти до них того ж дня, щоб ознайомитися з протоколом про адмінпорушення.

«Увага! «Порушення» полягає в тому, що в останні дні своєї роботи в уряді в 2019-му я у свій вихідний день літала на конференцію в Одесу, куди мене запросили спікеркою. Організатори, як зазвичай, і як і іншим спікерам, оплатили дорогу. Так-от оплату проїзду НАЗК вважає... «подарунком», який я нібито отримала в порушення заборон, передбачених антикорупційним законодавством. Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією подарунка (цікаво, як будуть забирати переліт?)», – написала депутатка.

Далі вона розповідає, що 26 серпня 2019 року (то був вихідний понеділок після Дня Незалежності), замість того, аби відпочивати, на запрошення громадської організації, полетіла в Одесу просувати ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції, не витративши ні копійки державних коштів.

«Цікава боротьба з корупцією, якщо НАЗК не бачить мільярдних корупційних схем, чи явних випадків конфлікту інтересів, а фокусується на перельоті громадянки Климпуш-Цинцадзе в Одесу і назад, з метою виступу на тему євроінтеграції України, на заході, організованому громадськими організаціями. Виходить, що тепер заборонено організаторам покривати витрати на участь спікерів у їх заходах? У НАЗК вирішили дискредитувати ще й участь в заходах, які організовують громадські організації на підтримку реформ? Чи, може, думають, що таким чином я перестану працювати на державу?», – цікавиться політикиня.

Соратниця Порошенка вважає, що «карати за роботу на державу – огидно і підло».

«Якщо хтось сподівається, що цим змусять мене припинити відстоювати національні інтереси України, то вони дуже помиляються. При цьому, НАЗК намагається скласти протокол щодо мене в обхід закону... Навіть якщо б були підстави для притягнення мене до адміністративної відповідальності, закон дозволяє це зробити протягом шести місяців з дня виявлення «порушення». Цей строк вже давно сплив (переписка з НАЗК з цього приводу триває майже рік). Чому НАЗК просуває цей сумнівний кейс зараз, коли строки спливли, витрачаючи при цьому кошти платників податків? Демонструє формальний підхід чи намагається «нарити» на мене хоч щось, ігноруючи закон?», – цікавится Климпуш-Цинцадзе.

Вона також повідомила, що наступного дня НАЗК передумало, і прислало нового «листа щастя», в якому запрошувало прийти вже не заднім числом.

«Але це не змінює наруги ні над законом, ні над здоровим глуздом, врешті-решт», – резюмувала депутатка.