НАТО: країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ



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У НАТО зробили заяву з приводу захоплення українських кораблів

Столтенберг заявив, що у Росії не було підстав захоплювати українські кораблі

Росія не мала ніяких підстав застосовувати силу проти українських кораблів у районі Керченської протоки. Про це у вівторок, 4 грудня, заявила представниця НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО в Брюсселі, повідомляє УНІАН.

«Я не буду вдаватися у правові аспекти того, де і як відбулося захоплення українських кораблів. На думку НАТО, застосовувалася сила з боку РФ без всяких на те підстав», - сказала вона.

У НАТО також підкреслили, що у кораблів України та інших держав є право на вільний прохід і в Чорному, і в Азовському морях.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.

«Україна не є членом НАТО, але ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми також закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, які вони захопили. Союзники НАТО також будуть продовжувати допомагати модернізувати і зміцнювати українські Збройні сили. НАТО також допомагає модернізувати український флот», - заявив він.