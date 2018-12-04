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    НАТО: країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ

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    <p>У НАТО зробили заяву з приводу захоплення українських кораблів</p> - НАТО: країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ

    У НАТО зробили заяву з приводу захоплення українських кораблів

    Столтенберг заявив, що у Росії не було підстав захоплювати українські кораблі

    Росія не мала ніяких підстав застосовувати силу проти українських кораблів у районі Керченської протоки. Про це у вівторок, 4 грудня, заявила представниця НАТО в рамках засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО в Брюсселі, повідомляє УНІАН

    «Я не буду вдаватися у правові аспекти того, де і як відбулося захоплення українських кораблів. На думку НАТО, застосовувалася сила з боку РФ без всяких на те підстав», - сказала вона. 

    У НАТО також підкреслили, що у кораблів України та інших держав є право на вільний прохід і в Чорному, і в Азовському морях. 

    Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ. 

    «Україна не є членом НАТО, але ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми також закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, які вони захопили. Союзники НАТО також будуть продовжувати допомагати модернізувати і зміцнювати українські Збройні сили. НАТО також допомагає модернізувати український флот», - заявив він.

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    Росія Чорне море НАТО агресія корабель Азовське море Україна Єнс Столтенберг
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