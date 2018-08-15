Нацполіція виявила 1500 пасажирських автобусів, що загрожують безпеці людей



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За час операції «Перевізник» поліцейські загалом оглянули 66 тисяч транспортних засобів

Поліція з 23 липня виявила близько 1,5 тисячі технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів, повідомила прес-служба правоохоронного органу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зокрема, поліція знайшла 255 одиниць транспорту, обладнаного із порушенням відповідних правил, норм і стандартів.

За час операції «Перевізник» поліцейські загалом оглянули 66 тисяч транспортних засобів.

Усього поліцейські виявили майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів. Серед них – 56 фактів керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, виявили 470 фактів керування транспортом, який не пройшов обов’язковий контроль.

В поліції повідомили, що упродовж останніх трьох тижнів в державі у порівняні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими зменшилася більш ніж на чверть (на 26,5 відсотків). Водночас зменшилася загальна кількість ДТП за участі автобусів – з 329 до 280 фактів. Проте у результаті тільки шести ДТП, які сталися минулого тижня, загинуло 10 осіб, 74 людини були травмовані.

Нагадаємо, в Україні за результатами п'ятьох днів перевірок перевізників поліція виявила понад дві тисячі порушень.

Зокрема, поліція виявила 10 водіїв, які керували автобусами у стані сп’яніння та ще 382 технічно несправних автобусів та маршруток.

В липні в Україні сталися кілька резонансних ДТП за участю маршруток, де загинули люди.