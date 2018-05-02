Найбагатша у світі людина бідкається, бо не знає на що витрачати гроші

Джефф Безос зазначив, що відчуває більше складнощів з вибором як витратити гроші, ніж з тим, як їх заробити

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос зізнався, що йому складно придумати, як саме витратити зароблені гроші. Він також підкреслив, що це дається йому значно важче, ніж заробляти. Про це пише Business Insider. Мільярдер зазначив, що вирішити розпорядитися фінансовими засобами, які він встиг заробити, далеко не так



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Джефф Безос

Джефф Безос зазначив, що відчуває більше складнощів з вибором як витратити гроші, ніж з тим, як їх заробити

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос зізнався, що йому складно придумати, як саме витратити зароблені гроші. Він також підкреслив, що це дається йому значно важче, ніж заробляти. Про це пише Business Insider.

Мільярдер зазначив, що вирішити розпорядитися фінансовими засобами, які він встиг заробити, далеко не так просто.

«Ви не зможете витратити (ці гроші, - ред.) на другу вечерю в ресторані», - зазначив Безос.

Бізнесмен зазначив, що, на його думку, єдиним ефективним способом витратити гроші є реінвестування зароблених коштів. При цьому він повинен виділяти для цього великі грошові суми.

«Мені дуже пощастило, бо я відчуваю, що у мене є конкретна місія з Blue Origin, яка, я думаю, неймовірно важлива для всієї цивілізації», - зазначив мільярдер.

Відомо, що статок Безоса оцінюють у 131 мільярд доларів, з яких 125 мільярдів складають акції компанії Amazon.