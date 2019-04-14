Найбільше нафтопродуктів везуть в Україну з Росії



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За три місяці цього року Україна імпортувала з РФ нафти та нафтопродуктів на $459,9 млн

У січні-березні 2019 року частка імпорту нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації в Україну сягнула 41,45%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Так, за даними ДФС, за три місяці цього року Україна імпортувала з РФ нафти та нафтопродуктів на $459,9 млн. Частка імпорту сягнула 41,45%.

Із Білорусі за три місяці імпортовано нафти та нафтопродуктів на понад $413,4 млн .Частка імпорту становила 37,27%.

З Литви Україна імпортувала нафти та нафтопродуктів на понад $117,6 млн - 10,60%, а в інших країнах закупила відповідного товару ще на $118,4 млн - 10,68%.

Загалом, за три місяці цього року Україна імпортувала нафти та нафтопродуктів на 1 млрд 109,4 млн дол. При цьому, на експорт за три місяці цього року Україна поставила відповідного товару на $85,8 млн.