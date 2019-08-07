Найбільший український десантний корабель став на ремонт



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Корабель Юрій Олефіренко здатний проводити десантування більш ніж 150 бійців

Ремонт десантного корабля стане першим для Миколаївського суднобудівного заводу після повної виплати заборгованості із зарплати

У Миколаєві на місцевому суднобудівному заводі розпочався плановий ремонт найбільшого десантного корабля ВМС України Юрій Олефіренко. Про це повідомляє пресслужба концерну Укроборонпром у середу, 7 серпня.

Зазначається, що під час ремонтних робіт буде проведено перевірку, ремонт або повну заміну всіх вузлів і механізмів, оглянуто і, в разі необхідності, відремонтовано трубопроводи та електромережі корабля, його корпус і відсіки.

«Це завдання дозволить завантажити роботою колектив, налагодить роботу заводу, забезпечить стабільну виплату зарплат, податків і зборів», - говориться в повідомленні.

Підкреслюється, що ремонт десантного корабля стане першим для Миколаївського суднобудівного заводу після повної виплати заборгованості із зарплати.

Корабель Юрій Олефіренко здатний проводити десантування більш ніж 150 бійців, або до 10 одиниць бронетехніки, або перевезення до 250 тонн вантажів. Для вогневої підтримки морської піхоти він озброєний реактивними системами залпового вогню і 30-мм автоматичними гарматами.