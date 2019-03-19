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    Назарбаєв пішов з поста президента Казахстану

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    Нурсултан Назарбаєв вирішив залишити пост президента - Назарбаєв пішов з поста президента Казахстану
    Нурсултан Назарбаєв вирішив залишити пост президента

    Нурсултан Назарбаєв керував країною з 1991 року

    Виступаючи зі зверненням до народу Казахстану, президент Нурсултан Назарбаєв заявив, що вирішив скласти повноваження.

    Про це він оголосив у прямому ефірі 19 березня у своєму зверненні до нації.

    «Я прийняв рішення припинити свої повноваження на посаді президента», - сказав Назарбаєв.

    Він додав, що цього року виповниться 30 років, як він займає найвищий пост у країні.

    «Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану», - сказав Назарбаєв.

    Обов'язки президента до виборів глави держави виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жормат Токаєв.

    Назарбаєв очолює Казахстан з 24 квітня 1990 року, спочатку - як глава казахської РСР, з 1991 року - як президент незалежної Республіки Казахстан. У квітні 2015 року його б переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах.

    Останній раз з офіційною заявою до казахів глава держави звертався 21 лютого. Тоді він повідомив про те, що уряд Республіки має піти у відставку, і підписав відповідний указ.

    25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

    Джерело: РБК

    ЗМІ Казахстан президент уряд
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