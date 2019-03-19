Назарбаєв пішов з поста президента Казахстану



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Нурсултан Назарбаєв вирішив залишити пост президента

Нурсултан Назарбаєв керував країною з 1991 року

Виступаючи зі зверненням до народу Казахстану, президент Нурсултан Назарбаєв заявив, що вирішив скласти повноваження.

Про це він оголосив у прямому ефірі 19 березня у своєму зверненні до нації.

«Я прийняв рішення припинити свої повноваження на посаді президента», - сказав Назарбаєв.

Він додав, що цього року виповниться 30 років, як він займає найвищий пост у країні.

«Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану», - сказав Назарбаєв.

Обов'язки президента до виборів глави держави виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жормат Токаєв.

Назарбаєв очолює Казахстан з 24 квітня 1990 року, спочатку - як глава казахської РСР, з 1991 року - як президент незалежної Республіки Казахстан. У квітні 2015 року його б переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах.

Останній раз з офіційною заявою до казахів глава держави звертався 21 лютого. Тоді він повідомив про те, що уряд Республіки має піти у відставку, і підписав відповідний указ.

25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Джерело: РБК