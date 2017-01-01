НАЗК знайшло корупцію в діях Кубіва та ще чотирьох міністрів

НАЗК внесло 15 приписів високопосадовцям та керівникам 4 органів місцевого самоврядування

Станом на сьогодні, 27 листопада, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 15 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. Про це повідомила прес-служба НАЗК. Зазначається, що такі приписи були винесені за результатами проведених



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НАЗК внесло 15 приписів високопосадовцям та керівникам 4 органів місцевого самоврядування

Станом на сьогодні, 27 листопада, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 15 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Зазначається, що такі приписи були винесені за результатами проведених планових та позапланових перевірок органів державної влади та місцевого самоврядування з організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

«Приписи внесено першому віце-прем'єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі України та керівникам 4 міністерств, головам 9 інших центральних органів виконавчої влади та керівникам 4 органів місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство із запобігання корупції внесло припис меру Києва Віталію Кличку про порушення антикорупційних законів одним з його підлеглих.